Подарок для поклонников классических боевиков: ТНТ покажет сериал «Ле.Ген.Да»

В июне канал ТНТ покажет комедийный сериал «Ле.Ген.Да», в котором Роман Курцын сыграл звезду смешанных единоборств. Эта картина, вдохновленная боевиками эпохи кассет VHS. Над ней работали создатели сериалов «Физрук» и «Мир! Дружба! Жвачка!».

По сюжету бойца MMA по прозвищу Легенда поймали на допинге прямо перед тем, как он должен был подписать контракт с UFC. Теперь профессиональный спорт для него закрыт, и вдобавок мужчину предали его самые близкие люди. Главный герой возвращается туда, где был воспитан: в захудалый спортивный клуб, которым до сих пор заправляет его детский тренер. Легенда намерен перестроить это место и воспитать свою команду молодых бойцов, которые разорвут мировые ринги и очистят его имя. Но тренироваться к одержимому VHS-боевиками мастеру, который на любой лужайке видит поле битвы, приходят редкие отщепенцы и фрики.

Стоит отметить, что Роман Курцын самостоятельно выполнял все трюки и занимался постановкой своих боев. Вместе с ним в картине сыграли Виталий Хаев, Анастасия Уколова и Юлия Топольницкая, Степан Девонин, Ростислав Бершауэр, Магомед Муртазаалиев, Светлана Камынина и другие.

«Я уверен, что это моя лучшая роль, роль-мечта любого парня в нашей стране, особенно моего поколения. Люди, которые выросли на боевиках со Сталлоне, Шварценеггером, Джеки Чаном, Ван Даммом, Лундгреном, не останутся равнодушными к нашему сериалу. В нем столько месседжей, отголосков, отсылок к этому пласту культуры, — говорит Роман Курцын. — Я думаю, что «Ле.Ген.Да» будет бомбой! Ведь у нас, и правда, еще никто не снимал комедийный сериал с экшеном и таким количеством драк, такого формата не было».

Для главного героя сериала Россия — это страна-боевик. Он верит, что если побеждает на ринге, то и в жизни для него нет ничего невозможного. Такой персонаж просто не может не вляпаться в различные истории, но он же весьма созвучен культу настоящего мужчины, который укоренился в сознании россиян.

Смотрите экшн-комедию «Ле.Ген.Да» на канале ТНТ – с 31 мая в 20:00.

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