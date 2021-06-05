Тайная резиденция: у Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть еще один особняк

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со своими тремя детьми живут в Кенсингтонском дворце. Также у них есть трехэтажный особняк Анмер-Холл в Сандрингеме, куда они иногда приезжают на выходные. Но мало кто знает, что у герцогов Кембриджских есть еще одна резиденция в шотландском Балморале – Там-На-Гар.

Hello! пишет, что особняк был подарен принцу Уильяму его прабабушкой незадолго до ее смерти в 2002 году. Он расположен недалеко от резиденции принца Чарльза и Камиллы. Именно в этом доме с тремя спальнями Уильям и Кейт проводили свободное время, когда еще были студентами. Кроме того, пара побывала там на летних каникулах вместе со своими детьми в 2019 году. Удивительно, что официальных фотографий резиденции в открытом доступе нет.

В Балморале расположено порядка 150 зданий, в том числе и замок Елизаветы II, где она обычно проводит последний месяц лета, а ближе к его окончанию туда приезжают все члены королевской семьи, чтобы открыть сезон охоты на фазанов.

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