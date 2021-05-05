Ченнинг Татум признался, что тренируется только потому, что ему приходится обнажаться в кино

У каждого человека своя мотивация заниматься спортом и следить за собой. А вот и 41-летний американский актер Ченнинг Татум раскрыл, что заставляет его ходить в спортзал.

4 мая он стал гостем нового выпуска шоу Келли Кларксон, в котором обсуждалась книга «Фитнес для каждого тела» (Fitness for Every Body), рассказывающая о пути одной женщины к принятию себя. Артист подключился к дискуссии и выдал несколько любопытных комментариев о своих тренировках.

«Как человек, который тренируется для своей работы, я уверяю вас: я бы не выглядел так, если бы мне не приходилось сниматься голым в большинстве моих фильмов, — сказал мужчина. — В какой-то момент мне нужно будет подтянуть свою актерскую игру, чтобы не приходилось обнажаться во всех них».

Татум добавил, что ему приходится тренироваться во время работы и это достаточно сложно для него. Актер признался, что не может представить себе людей, которые работают с девяти до пяти, воспитывают детей и еще находят время и энергию на то, чтобы заняться своим телом.

Ведущая спросила, устраивает ли мужчина себе «читмилы». Тот ответил, что иногда. Но тут же добавил, что с возрастом он стал смотреть на некоторые продукты питания, как на лишние часы, которые ему придется потратить на тренировки.

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