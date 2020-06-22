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Специалист по правильному питанию высказался против «читмилов» для любителей фитнеса

Нутрициолог Андрей Семешов советует не устраивать себе «день, когда все можно».

Специалист по правильному питанию высказался против «читмилов» для любителей фитнеса
«Читмил» - это когда можно есть даже то, что «нельзя». Фото: Russian Look

Специалист по правильному питанию и коррекции веса Андрей Семешов написал для сайта «Чемпионат» статью о том, что такое «читмил» и как проводить его безопасно для здоровья. Говоря простым языком, речь идет о том, когда человек, приводящий свое тело в форму, осознанно «срывается» с диеты и потребляет продукты, которые сам же себе запретил. Делается это, чтобы не сойти с ума от постоянных запретов вкусненького.

Рассказав об этом новомодном понятии для профессиональных бодибилдеров, специалист подробнее остановился на нем для любителей и рядовых поклонников здорового образа жизни.

«Смысл составлять рацион, чтобы всю неделю мечтать о таком читмиле? Разумнее изначально подобрать такой режим питания, чтобы постепенно избавляться от жировой прослойки, не лишая себя пищевых радостей», — пишет Семешов.

По его мнению, единственно эффективный путь к цели — это грамотный расчет индивидуальной калорийности, в которой 10-15% вполне можно ежедневно отводить на вкусную, но не полезную еду. Подобный метод позволит двигаться к результату, сохраняя свою нервную систему в порядке, а вот экспериментирование с «читмилами» в итоге может закончиться расстройством пищевого поведения.

Не приветствует специалист и понятие «читдэй», когда человек целый день (например, один в неделю или в месяц) позволяет себе есть все подряд. По словам Семешова, результатом такой практики станет «топтание на месте» в плане изменения фигуры.

Справка Teleprogramma.pro

Андрей Семешов — сертифицированный нутрициолог, специалист по фитнес-подготовке, аккредитованный фитнес-тренер The European Register of Exercise Professionals, эксперт спортивного сайта «Чемпионат». Прошел стэнфордский курс Introduction to Food and Health. Сам похудел на 27 килограммов.

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