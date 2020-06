Специалист по правильному питанию высказался против «читмилов» для любителей фитнеса

Специалист по правильному питанию и коррекции веса Андрей Семешов написал для сайта «Чемпионат» статью о том, что такое «читмил» и как проводить его безопасно для здоровья. Говоря простым языком, речь идет о том, когда человек, приводящий свое тело в форму, осознанно «срывается» с диеты и потребляет продукты, которые сам же себе запретил. Делается это, чтобы не сойти с ума от постоянных запретов вкусненького.

Рассказав об этом новомодном понятии для профессиональных бодибилдеров, специалист подробнее остановился на нем для любителей и рядовых поклонников здорового образа жизни.

«Смысл составлять рацион, чтобы всю неделю мечтать о таком читмиле? Разумнее изначально подобрать такой режим питания, чтобы постепенно избавляться от жировой прослойки, не лишая себя пищевых радостей», — пишет Семешов.

По его мнению, единственно эффективный путь к цели — это грамотный расчет индивидуальной калорийности, в которой 10-15% вполне можно ежедневно отводить на вкусную, но не полезную еду. Подобный метод позволит двигаться к результату, сохраняя свою нервную систему в порядке, а вот экспериментирование с «читмилами» в итоге может закончиться расстройством пищевого поведения.

Не приветствует специалист и понятие «читдэй», когда человек целый день (например, один в неделю или в месяц) позволяет себе есть все подряд. По словам Семешова, результатом такой практики станет «топтание на месте» в плане изменения фигуры.

Справка Teleprogramma.pro

Андрей Семешов — сертифицированный нутрициолог, специалист по фитнес-подготовке, аккредитованный фитнес-тренер The European Register of Exercise Professionals, эксперт спортивного сайта «Чемпионат». Прошел стэнфордский курс Introduction to Food and Health. Сам похудел на 27 килограммов.