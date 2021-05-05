«Всю жизнь бок о бок»: Макеева рассказала о своих спортивных навыках

Недавно Анастасия Макеева принимала участие в шоу перевоплощений «Точь-в-точь» на Первом канале, где в некоторых номерах демонстрировала не только вокальные данные, но и физическую форму. В своем Instagram актриса опубликовала видео, на кадрах которого показывает самые настоящие акробатические номера.

«Все мы знаем, что спорт нужен и движение – это жизнь! Но как порой тяжело бывает себя заставить поспортивить. Я со спортом всю жизнь бок о бок, но иногда мы отпускаем друг друга в отпуск», — написала Макеева.

Недавно актриса выпустила свою линейку одежды, в которой теперь позирует почти на каждом фото в микроблоге. Исключением не стало и последнее видео.

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Напомним, в начале марта 39-летняя актриса получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Романа Малькова.

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