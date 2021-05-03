«Любовь-счастье-семья»: Макеева запечатлелась с будущим мужем на берегу моря

В прошлом году Анастасия Макеева заявила о том, что у нее появился новый возлюбленный. Роман с Романом Мальковым, как выяснилось позже именно так зовут мужчину, развивался настолько быстро, что уже 6 марта 39-летняя актриса получила предложение руки и сердца прямо на сцене театра. Правда, на тот момент ее избранник еще состоял в официальном браке, но уже в апреле официально развелся, после чего перевез старшего сына в Москву. Теперь 16-летний Андрей живет с отцом и Анастасией. Еще трое детей Малькова остались с мамой в Словении.

На праздничные выходные пара возлюбленные отправились на юг России. В своем Instagram Анастасия поделилась свежим снимком с будущим мужем.

«Москва-Краснодар-Новороссийск. Любовь-счастье-семья. Красный-синий-белый», — написала Макеева.

Напомним, недавно Анастасия выступала в шоу перевоплощений «Точь-в-точь», где заняла второе место. Победительнице пятого сезона Анастасии Спиридоновой она уступила всего два балла.

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