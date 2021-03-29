«Я делаю это для профессии»: Ефим Шифрин рассказал о своих тренировках со штангой

В свои 65 лет юморист жмет штангу в 115 килограммов.

65-летний Ефим Шифрин в свои годы не только активно занимается спортом, но и пропагандирует его. У юмориста среди наград имеются диплом от Федерации бодибилдинга и фитнеса Правительства Москвы, а также кубок «Мистер Фитнес».

Перед празднованием юбилея известного артиста журналисты спросили его, какими нынешними спортивными результатами он может похвастаться.

«Выжимаю штангу в 115 кг. А в 2000-м я выжимал и 125 кг. Но я никогда не стремился к рекордам. Хожу в спортивный зал не для того, чтобы получить значок рекордсмена по жиму. Я делаю это для профессии, которая требует, чтобы я был в форме, — поделился Шифрин с изданием Wday. — Я занимаюсь с тренером, он дает разумные нагрузки. Мой спортивный стаж идет с 93-го, так что в тренажерном зале у меня нет неразгаданных ребусов в части методики и подходов».

В том же интервью артист отметил, что перед занятием спортом человеку следует проверить свое здоровье, узнать о противопоказаниях, если такие имеются, и обратиться к специалисту, чтобы разработать курс питания и тренировок.

Хотя, по мнению звезды эстрады, все люди и так знают, что нужно для здорового образа жизни, но притворяются, что не знают.

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