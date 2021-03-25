«Не за мой счет»: Шифрин пояснил, почему встречает юбилей в театре, а не в ресторане

Артист имеет возможность сэкономить на праздничном столе и в то же время собрать большое количество друзей.

25 марта известному юмористу Ефиму Шифрину исполнилось 65 лет. В день рождения артист, как обычно, не стал собирать друзей за праздничным столом, а устроил творческий вечер в театре. По мнению мужчины, это гораздо лучше, чем приглашать людей в ресторан. В новом интервью он объяснил почему.

«Что мне, резать столичный салат или оливье? Все, кого я хочу видеть, придут ко мне в театр, да еще и не за мой счет. Ничего не «зажимаю», просто таким образом могу собрать больше друзей, чем в любом заведении, — цитирует Шифрина StarHit. — А потом, что хорошего в ресторане? Ну, посидят, потом чего доброго еще выяснится, что не так уж и хорошо все эти люди к тебе относятся. Начнут какие-нибудь обиды вспоминать, еще и до мордобоя дойдет».

Знаменитый артист считает, что в день рождения имениннику лучше показать публике, что он умеет. Кроме сольных выступлений, Нахим Залманович (настоящее имя звезды) еще и является художественным руководителем «Шифрин-Театра», и ему хочется также показать, чего он добился как организатор.

Хотя, в том же интервью мужчина отметил, что гордиться своими достижениями — это вообще не про него. Из-за своего перфекционизма артист считает, что у него всегда все выходит плохо, и неустанно работает над ошибками. В то же время, он не может не признать, что у него счастливая творческая судьба: удалось показать себя не только в разговорном жанре, но и в кино, в цирке, в театре, в литературе, в записи аудиокниг и в мультипликации.

«Нормальный человек в моем случае должен стоять на коленках и благодарить мироздание», — говорит Шифрин, отмечая, что прививку от «звездной болезни» ему старшие товарищи сделали еще во времена советской эстрады.

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