«Пресс прорисовался»: Оксана Самойлова похвасталась фигурой

Жена шоумена Джигана — Оксана Самойлова — разместила свежее фото в Stories личного аккаунта. Примечательно, что на снимке знаменитость продемонстрировала подкаченный живот.

Оксана рассказала, что приводит тело в тонус перед летом. Несмотря на то, что при росте 178 сантиметров девушка весит 59 килограммов, она все еще мечтает избавиться от нависших, по ее мнению, щек.

«Пилатес. 7/8 тренировка. Пресс прорисовался. Растяжка растягивается. Мышцы в тонусе», — резюмировала результаты своих стараний Оксана.

Отметим, что в доме семьи Самойловых не только Оксана следит за собой и обожает спорт. Дочки бизнесвумен занимаются художественной гимнастикой. Девочки так сильно любят этот вид спорта, что даже дома выполняют акробатические трюки. Например, средняя дочь Оксаны и Джигана — Лея — обедала прямо на шпагате. Малышка села на поперечный шпагат и с удовольствием уплетала еду.

«Сидят — едят Доширак на шпагатах», — рассказала Оксана.

К слову, не только Самойлова готовит себя и свое тело к теплой погоде и пляжному времени года. Бывшая девушка шоумена Тимати — Настя Решетова — тоже усиленно занялась спортом.

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