«Любовь»: Оксана Самойлова прослезилась на концерте старшей дочери

Бизнес-леди Оксана Самойлова опубликовала в Stories личного аккаунта свежее фото с Ариелой Самойловой. Примечательно, что снимок был сделан на концерте девочки в честь Международного женского дня.

Многодетная мамочка показала свои сборы на праздничное вступление старшей дочери. Вместе со средней Леей Оксана запаслась булочками и приготовилась к концерту. По дороге в школу Самойлова поинтересовалась у девочки, чтобы она хотела на 8 Марта. Оказалось, Лея мечтает о косметике, конфетах, игрушечных акулах и деньгах.

«Тебе послание. Денежки не забудь!», — позже написала мужу Оксана.

На самом концерте модель наблюдала за старшей дочерью. Арела спела вместе со своими одноклассниками поздравительную песню на английском языке, а потом подарила любимой мамочке красные розы. Оксана была вне себя от радости. Действительно, жена шоумена Джигана прослезилась и отметила, что самые любимые цветы для нее — это те, что дарят дети на 8 Марта.

«Любовь», — подписала Оксана совместный снимок с Ариелой.

Отметим, ранее Оксана похвасталась первыми весенними подарками от мужа. Джиган преподнес для избранницы целую корзину разноцветных тюльпанов.

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