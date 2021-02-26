«Бесстрашная мама»: Тодоренко рассказала, как привила сыну любовь к спорту

Часто у женщин после появления детей повышается инстинкт самосохранения, если, конечно, речь идет не о Регине Тодоренко. Став мамой, телезвезда не перестала быть, адреналиновым маньяком, как она себя называет. Она по-прежнему любит риск и щекотание нервов, а еще находит в этом положительный момент в воспитании сына Майкла.

«Наверное, если бы я просто 24 часа сидела с ребенком, он вряд ли хотел бы попробовать столько всего, как хочет сейчас. У него есть такой пример как бесстрашная мама. Майклу всего два года, но он не боится насекомых, животных, ко всем дружелюбен. И я, и Влад любим спорт, сын к нему тоже тянется, он занимается детской гимнастикой», — рассказала Регина изданию Wday.

Уходящей зимой звездная пара устроила себе большие каникулы в Индонезии, где их сын много плавал и часто спрашивал, когда же у него будет новое занятие с тренером. Тодоренко очень рада тому, что ребенку не нужно навязывать увлечение спортом, — родительский пример работает лучше любых уговоров.

«Он видит папу, который занимается каждое утро с помощью приложения, и вместе с ним прыгает, растягивается, со мной становится в различные асаны во время йоги», — поделилась 30-летняя телеведущая.

Напомним, Регина обожает серфинг и другие виды экстрима, а в конце 2020 года она блистала на коньках в телепроекте «Ледниковый период».

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