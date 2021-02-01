«Какие широкие плечи»: Топалов запечатлел, как Тодоренко в микробикини бежит по пляжу с сыном

Влад Топалов и Регина Тодоренко еще несколько лет назад скрывали свои отношения. Теперь они счастливые супруги и родители. Поженились влюбленные в 2018 году, а спустя год устроили пышную свадьбу в Италии. Тогда у них уже подрастал сын Михаил. Теперь они стараются сохранить домашний очаг. Хоть телеведущей и приходится много работать, она все свободное время посвящает семье. После участия в шоу «Ледниковый период», пара так устала, что на целый месяц отправилась отдыхать на Бали.

После родов Регина не сразу похудела. При этом 30-летняя девушка не стесняется обнажаться на камеру. На отдыхе она регулярно занималась серфингом. Некоторые фото звезды в бикини вызывали вопросы у ее поклонников. Ее подозревали в использовании фотошопа. А накануне Топалов запечатлел жену на пляже. Он снял видео, как она бежит к нему с двухлетним сыном. Тодоренко предстала в белом микробикини, которое подчеркнуло ее бронзовый загар и пышные формы. Малыш Михаил был в длинной тунике.

Пока телеведущая бежала, то засветила не только округлые бедра, но и роскошный бюст, который колыхался во время движения.

«Когда твое счастье само бежит к тебе в руки, а ты просто лежишь», — написал Влад.

Поклонники восхитились красотой Регины. Многие посчитали, что у нее прекрасная фигура для мамы, хоть и не идеальная. «Ути какие моменты счастья? Влад, ты молодец самый лучший папа удачи тебе мой хороший», «Вот оно счастье. Так трогательно», «Парень как в платье», «А Регина в теле, на шоу было незаметно», «Какие бедра, ух», «Какие широкие плечи», «Бюст бежит впереди», — прокомментировали пост подписчики.

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