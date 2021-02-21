«Утро началось так»: Милана Тюльпанова прокатилась на лыжах с чашкой кофе

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова опубликовала свежий ролик в своем аккаунте. На записи знаменитость продемонстрировала мастерство владения горными лыжами. Однако Тюльпанова каталась не в утепленном костюме, а в махровом халате из отеля.

В погоне за популярностью звезды готовы создавать любой контент. Странные и необычные появления знаменитостей уже не удивляют многих поклонников российского шоу-бизнеса. Но иногда блогерам и артистам удается впечатлить фанатов. Для этого им даже не приходится раздеваться, достаточно просто сменить наряд и добавить к нему изюминку.

«В общем, ставь лайк, если мысленно твое утро началось так же», — написала под роликом Милана.

Жене бизнесмена удалось привлечь внимание подписчиков. Катание с тюрбаном на голове и чашкой горячего напитка в руке развеселило не одного поклонника:

«Это невероятно!!! Смелая, уверенная, которая, не оглядываясь на мнение окружающих, идет вперед!», «Я представляю, с какого раза бы я это сняла и сколько кружок с кофе разлила и разбила. Дорогая, ты спец!», «Ты как всегда радуешь нас своим хорошим настроением».

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