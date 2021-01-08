«Пойдете на спорт?»: Светлана Бондарчук следит за фигурой даже в праздники

52-летняя бывшая жена Федора Бондарчука продемонстрировала, чем занимается в выходные.

Светская львица Светлана Бондарчук старается держать свое тело в тонусе. Ее стройностью восхищаются ровесники знаменитости и те, кто гораздо младше создательницы PR-агентства. Недавно Бондарчук разместила в Stories личного профиля кадры с тренировки. Светлана в ярко-желтом топе выполняла упражнения для подтяжки мышц рук.

Бывший главный редактор журнала Hello! отжималась с широкой постановкой рук из упора на колени.

«Вы пойдете сегодня на спорт?», — поинтересовалась у своих поклонников Бондарчук.

Отметим, что ранее Светлана разметила фото с занятий йогой. С помощью специального спортивного инвентаря знаменитость делала растяжку всего тела.

Подписчики Бондарчук восхитились тем, что в праздники телеведущая не поддается лени и выбирает активный отдых:

«Вот это характер, вот эта сила воли!», «Красотка!», «Какая Вы молодец! Не перестаю восторгаться!», «Такая стройная, Вы оливье не ели?».

А подруга Светланы — актриса Алика Смехова ответила в комментариях под фото, что встретила Рождество семейным застольем.

Также Бондарчук ответила на вопрос поклонников о том, сколько раз в неделю посещает пилатес и другие занятия спортом:

«Два-три раза в неделю. Иногда чаще, но иногда прогуливаю».

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