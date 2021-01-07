«Душевное фото»: Светлана Бондарчук запечатлелась с любимой мамой на зимней дороге

Надо отметить, что модель и телеведущая очень похожа на свою родительницу.

Модель Светлана Бондарчук в Instagram поделилась фотографией со своей красавицей-мамой. На снимке они стоят вместе на зимней дороге недалеко от коттеджного поселка. Рядом можно увидеть собачку – домашнего любимца знаменитости.

«Душевное фото», «У каждого своя любимая мамочка», «Как вы похожи. И платок тебе очень идет», «Две красотки. Здоровья и радости в новом году», «Сразу понятно, что на фотографии мама и дочка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Светлана Бондарчук была долгие годы в браке с режиссером Федором Бондарчуком. В этом союзе на свет появилось двое детей – сын Сергей и дочь Варвара. Как известно, с режиссером модель рассталась несколько лет назад.

В прошлом году Светлана Бондарчук второй раз вышла замуж. Ее избранником стал дизайнер Сергей Харченко. Кстати, бывший муж Светланы также сейчас счастлив уже в другом браке. Он женился на актрисе Паулине Андреевой.

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