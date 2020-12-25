«Полная свобода»: 59-летняя Андреева в облегающем трико пришла на тренировку

В свои 59 лет Екатерина Андреева выглядит значительно моложе. И не удивительно. Стоит только посмотреть, как проходят тренировки звезды телеэкрана. Ведущая информационной программы «Время» на Первом канале может дать фору и самым юным спортсменкам. В своем микроблоге жена бизнесмена Душана Перовича опубликовала редкий кадр, запечатлев себя в одном из спортивных залов. Судя по всему, Екатерина уже давно занимается йогой. Своих поклонников Андреева призвала не повторять такие упражнения без должной подготовки, дав понять, что случайному человеку это едва ли под силу.

К тому же, телеведущая уточнила, что такие практики помогают ей навести порядок в голове, прийти в гармонию с самой собой, настроиться на позитивный лад. Особое внимание Екатерина уделила выбору спортивного костюма, он не должен был сковывать ее движений. Андреева примерила свободный лимонный свитшот и обтягивающее фигуру трико, а вот от кроссовок она отказалась, придя на разминку босиком.

«Иногда, чтобы поставить все с головы на ноги, надо перевернуть все с ног на голову… Если мне предстоит принять важное решение — я вот так зависаю!! Метод срабатывает на сто процентов. Все становится ясно и понятно. Но без подготовки не повторять!! Полная свобода», — отметила Андреева.

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