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С жемчужинами: 58-летняя Андреева в удлиненном жакете с бусинами и узких брюках появилась в театре

Телеведущая уделила особое внимание деталям, готовясь к выходу в свет.

С жемчужинами: 58-летняя Андреева в удлиненном жакете с бусинами и узких брюках появилась в театре
Екатерина Андреева (Фото: Instagram.com/ekaterinaandreev)

58-летняя Екатерина Андреева провела уикенд с пользой для души. Телеведущая дала понять, что она нашла время в своем плотном расписании, чтобы посетить одну из свежих постановок. Так, возлюбленная бизнесмена Душана Перовича отправилась в Большой театр. Поклонники знаменитости не оставили без внимания новый выход в свет Андреевой, многие похвалили теледиву за ее внешний вид и женственный наряд.

«Какой утонченный вид, жакет суперский», «Отличный образ», «Вам очень идут такие жемчужинки», «Все на высоте», «Вся сияете! Как красиво и элегантно», — отметили подписчики телеведущей.

Примечательно, что Екатерина отдала предпочтение трендовому удлиненному жакету с бусинами. Еще Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале говорила о том, что такие пиджаки с «мужского плеча» будут пользоваться популярностью у представительниц прекрасного пола.

Телеведущая Екатерина Андреева
Екатерина Андреева в удлиненном жакете с бусинами и узких брюках появилась в театре (Фото: Instagram.com/ekaterinaandreev)

Свой вечерний аутфит телеведущая дополнила облегающими брюками, сделав ставку на стиль монохром. Завершили образ акцентные полусапожки. Особое внимание Андреева уделила именно деталям, так свою прическу она украсила ободком в виде жемчужин. Такими же бусинами был обшит и жакет телеведущей.

«Сейчас время гонения на красоту и потому каждый момент, когда ее вдруг увидел, надо вдыхать с такой силой, чтоб от макушки до пяток заполнить себя ее вибрациями. Запасаем красоту и ее чувственную силу. Браво всем артистам», — отметила Андреева в микроблоге, поделившись с поклонниками свежим снимком.

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