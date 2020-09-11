С жемчужинами: 58-летняя Андреева в удлиненном жакете с бусинами и узких брюках появилась в театре

58-летняя Екатерина Андреева провела уикенд с пользой для души. Телеведущая дала понять, что она нашла время в своем плотном расписании, чтобы посетить одну из свежих постановок. Так, возлюбленная бизнесмена Душана Перовича отправилась в Большой театр. Поклонники знаменитости не оставили без внимания новый выход в свет Андреевой, многие похвалили теледиву за ее внешний вид и женственный наряд.

«Какой утонченный вид, жакет суперский», «Отличный образ», «Вам очень идут такие жемчужинки», «Все на высоте», «Вся сияете! Как красиво и элегантно», — отметили подписчики телеведущей.

Примечательно, что Екатерина отдала предпочтение трендовому удлиненному жакету с бусинами. Еще Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале говорила о том, что такие пиджаки с «мужского плеча» будут пользоваться популярностью у представительниц прекрасного пола.

Свой вечерний аутфит телеведущая дополнила облегающими брюками, сделав ставку на стиль монохром. Завершили образ акцентные полусапожки. Особое внимание Андреева уделила именно деталям, так свою прическу она украсила ободком в виде жемчужин. Такими же бусинами был обшит и жакет телеведущей.