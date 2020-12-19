«Источник удовольствия»: Юлия Михалкова показала любимые упражнения для поддержания фигуры

Актриса Юлия Михалкова часто публикует на своей странице в сети смелые фотографии в коротких платьях и облегающих брюках. Знаменитость не боится демонстрировать свое тело. Потому что держит себя в тонусе благодаря тренировкам. Недавно Михалкова рассказала, почему она так часто занимается фитнесом.

Юлия разместила видеоподборку своих упражнений в спортивном зале. Артистка и приседала со штангой, и делала махи с гантелями, а также прорабатывала мышцы бедер. Юлия рассказала, что старается заниматься утром и вечером. При этом Михалкова подчеркнула, что делает это исключительно из-за своей любви к спорту. Она объяснила, что наслаждается каждым моментом на тренировке, а не просто изнуряет свое тело.

«Спортзал для меня — это неисчерпаемый источник удовольствия, которое приносит не только жаркая сауна и ягодно-овощные смузи, но и тренировочки. Причем тренировочки мне нравятся так сильно, что я посещаю их утром и вечером семь дней в неделю», — призналась Юлия.

Также актриса подчеркнула, что не осуждает своих подруг, которые не разделяют ее любовь к железным «блинчикам» и скакалке.

«Кто-то из моих подруг получает кайф от вкусных пончиков, от картинных галерей или хоккейных матчей. А я от спортзала. И нас всех объединят то, что мы все-таки находим в жизни время на занятия, которые приносят удовольствие!», — резюмировала Михалкова.

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