«Ноль зимней хандры!»: 35-летняя Барановская в облегающих легинсах занялась йогой

Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале решила провести декабрь с пользой для здоровья.

35-летняя Юлия Барановская уверена, что этот декабрь станет для нее одним из самых бодрых. Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале увлеклась йогой вслед за Светланой Бондарчук, певицей Валерией и многими другими звездами. Об этом бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина рассказала своим верным почитателям в личном микроблоге. Свежий пост Юлия сопроводила снимком, который был сделан во время ее импровизированной домашней тренировки.

В кадре знаменитость предстала в облегающих легинсах, подчеркнув красоту ног. Образ теледивы дополнила простая серая футболка из тонкого дышащего материала.

«Я решила попробовать заниматься йогой!! Скажу, что этот декабрь точно будет одним из самых бодрых и оптимистичных — энергия, прилив жизненных сил и ноль зимней хандры», — отметила Юлия.

Напомним, что у телеведущей трое детей от футболиста Андрея Аршавина. Дочка Яна и сыновья — Артем и Арсений. Спортсмен ушел из семьи, когда его жена находилась на пятом месяце беременности. Младший из детей Юлии Барановской рос без отца, но именно он увлекся футболом. Что не говори, а гены дают свое.

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