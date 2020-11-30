На стиле: Барановская отправилась на футбольный матч в модном пальто-рубашке

В нынешнем осенне-зимнем сезоне такая верхняя одежда в тренде.

Модный сезон осень-зима 2020/21 ознаменовался появлением сразу нескольких трендов. И один из них — это пальто рубашечного кроя. Его сразу же подхватили многие звездные модницы, среди которых Ольга Бузова, Стефания Маликова, Ксения Бородина.

Внедрить новый тренд в свой гардероб поспешила и телеведущая Юлия Барановская. Накануне теледива отправилась на футбол, выгуляв оверсайз-модель пальто-рубашку. Звезда позировала с сыном и друзьями на фоне спортивной арены.

«Первый раз на «Спартаке». Новый опыт начался с победы «Спартака», — призналась фолловерам Барановская.

К слову, накануне стало известно, что младший наследник Барановской от Андрея Аршавина, 8-летний Арсений, принят в академию «Спартака». В отличие от старшего брата, мальчик всегда интересовался футболом.

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