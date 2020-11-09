Спортивное тело: Рудова эффектно позировала в мини-шортах и топе

Наталья Рудова часто делится с фанатами откровенными снимками в личном микроблоге. Это и не удивительно, ведь 37-летней блондинке на самом деле есть, что показать. Актриса находится в прекрасной физической форме.

На этот раз в своем Instagram она позировала в ярко-розовых мини-шортах и спортивном топе, сделав акцент на прокачанный пресс. Ранее фанаты актрисы задавались вопросом в ее микроблоге – почему она так мало снимается в кино и сериалах. Но ответ на него Рудова дать не смогла, отшутившись, то и сама не знает.

К слову, недавно Наталья осадила хейтеров, которые писали на ее страничке в аккаунте нелицеприятные комментарии. При этом актриса заметила, что чаще всего такие люди прячутся за закрытыми профилями в Instagram, не желая показываться публике.