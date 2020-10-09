«Внук Пугачевой»: рыжий из «Иванушек» показал, какой казус случился с ним в одном из храмов

Андрею Григорьеву-Апполонову, рыжему из группы «Иванушки» в этом году стукнуло 50 лет. Артист продолжает выступать и пользуется бешеной популярностью у поклонниц. И так было всегда – с момента основания бойз-бэнда за ним тянулась армия фанаток. Среди которых, к слову, — дамы всех возрастов.

Одну из пожилых поклонниц артист встретил в церкви. Это было три года назад, и музыкант стоял на службе в православном храме Астаны. Снимая на видео красоту алтаря, артист разговорился с подошедшей верующей. «Это правда?», — просила она. «Что?», — удивился артист. «Что вы из Москвы. Вы сын Орбакайте», — огорошила Апполонова бабушка.

Певец отпустил встречную шутку, сказав, что он внук. Но запутал поклонницу еще сильнее. «Внук Пугачевой», — убежденная в своей правоте, выдохнула фанатка.

Музыкант засмеялся и представился Андреем из группы «Иванушки». И поклонница попросила разрешения заключить звезду в объятия. «Милейшая бабуля! Дай Бог ей здоровья!» — подписал видео исполнитель.