«Буду бить красиво!»: Ольгу Бузову вызвали на боксерский поединок

Похоже, Ольге Бузовой придется перенести свои тренировки с ледового катка на ринг. Певицу официально вызвали на бой. А сделала этот российский боксер Ангелина Семенова, тем самым способом, что Ольге ближе всего, — через Instagram.

«Надеюсь, что ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого и, как ты сама сказала, что ты боец по жизни, — написала 26-летняя спортсменка в социальной сети. — Ты красивая, а я — красивая и сильная. Давай устроим реально крутой бой! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!»

Отметим, что Ангелина является мастером боевых искусств, выступает на соревнованиях по джиу-джитсу, грэпплингу, тайскому боксу и панкратиону. Девушка завоевала серебро на чемпионатах России по кикбоксингу и грэпплингу, также она победитель московских соревнований по панкратиону и кунг-фу. У нее есть даже боевое прозвище — Ангелялябра.

В комментариях под постом боксерши люди пишут, что у Бузовой нет шансов выстоять. Но на льду у певицы тоже было не все гладко, однако она не покинула «Ледниковый период». Того и гляди, на поединок тоже согласится.