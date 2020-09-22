«Плыву за гречкой»: экс-звезда «Дома-2» Даша Пынзарь поделилась лайфхаком с туристами

Девушка отдыхает на турецком пляже вместе со своей семьей.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь, ныне проживающая в турецкой Аланье, посоветовала подписчикам отличную вещь для плавания. Проводя сентябрь на шикарном побережье, 34-летняя звезда телестройки увлеклась гидробуксировщиком, который сам гребет за пловца, нужно лишь крепко держаться за него. Восхищенная девушка назвала прибор «крутой штуковиной». Ко всему, Даша поделилась лайфхаком с туристами.

«Плыву на ней за гречкой и туалетной бумагой», — пошутила Пынзарь, выложив видео своего заплыва.

Подписчики теледивы, которые уже несколько недель наблюдают, как мама-блогер меняет купальники и пляжные наряды, отмечают, что у нее красивое тело, которое не стоит «улучшать» фильтрами и фоторедакторами.

Напомним, что Дарья и Сергей Пынзарь прославились, как одна из самых крепких пар, созданных на проекте «Дом-2». У них подрастают двое сыновей, вся семья активно занимается спортом.