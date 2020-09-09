«Клеопатра!»: Дарья Пынзарь оголилась на турецком пляже

Звезда поделилась кадрами, на которых она плещется в море в крошечном мини-бикини.

Дарья Пынзарь, как и многие другие звезды, сейчас нежится на солнышке. Экс-участница проекта «Дом-2» в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в крохотном бикини, блеснув прелестями фигуры.

Стоит отметить, что купальник едва прикрывал загорелое тело красавицы. На фото девушка продемонстрировала сексуальные изгибы в сочетании с пышной грудью и упругими бедрами.

«Почувствовать себя русалкой красиво, но не вкусно», — игриво шутила Дарья.

В комментариях аудитория не может налюбоваться загорелой красавицей:

«Наслаждаюсь твоими фотками, «Чисто Афродита», «А вы не русалка? Как похожи!», «Какая стройняшка», «Фигура — огонь», «Русалка из вас классная получилась», — восхищаются поклонники.

Некоторые остались разочарованными декольте девушки:

«Даша, а где твоя грудь?», «Делают грудь пятого размера и ходят хвастаются, что вес у них 45 килограммов и фигура классная», — недовольно подмечают подписчики.



Особо внимательные фанаты заподозрили, что причиной откровенных фото мог стать разлад с возлюбленным:

«А где Сережа? Везде только ты с детьми», — вопрошает один из подписчиков Пынзарь.

В своих Stories звезда пишет: