Супергеройская сила: Дуэйн Джонсон сорвал железные ворота, торопясь на работу

Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон собирается сыграть в супергеройском фильме «Черный Адам» (правда, его персонаж будет, скорее, злодеем, но по силе он равен Супермену). На днях мужчина понял, что уже готов сыграть сверхсильного человека. Как? Он просто снес железные ворота своего дома. Об этом случае 48-летний артист сам рассказала в Instagram.

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По словам «Скалы», в то утро он очень спешил на работу, но из-за бури в его домовладении отключилось электричество, в результате чего автоматические дворовые ворота не открылись. Мужчина попытался воспользоваться гидравлической системой, которая помогала открывать тяжелые створки при отсутствии питания, но и она сломалась. Актер позвонил в сервисную службу и вызвал техника, но тот ответил, что прибудет на место только через 45 минут. У звезды не было столько времени на ожидание.

«Я знал, что в это время меня ждали сотни членов производственной бригады, чтобы начать наш съемочный день. В итоге, я сделал то, что должен был сделать, — пишет Джонсон. — Я толкнул, дернул и полностью сорвал ворота. Вырвал их из кирпичной стены, отрезал стальную гидравлику и швырнул на траву».

Фото «поверженного противника» гигант тоже не забыл выложить.

По словам актера, специалисты по воротам приехали через час и были напуганы увиденным. Они с ужасом представили себе, как бывалый рестлер ломает конструкцию лишь потому, что опаздывает на работу. Мораль этой истории такова: не стоит стоять на пути у человека с большими мускулами.