Стали известны новые даты релизов супергеройских фильмов от DC

Хотя эпидемия коронавируса сильно испортила жизнь всем представителям кинобизнеса, крупные компании уже готовы продемонстрировать своим поклонникам новые даты релизов своих проектов. Журналисты издания Collider смогли собрать новые даты релизов фильмов Warner Bros. по супергеройским комиксам DC.

Уже точно известно, что «Чудо-женщина: 1984» выйдет в августе этого года, в данный момент проект на стадии постпродакшена. Дальше все уже не так радужно, хотя съемки «Отряда самоубийц – 2» завершены, выйдет картина лишь летом следующего года. Для чего нужна такая пауза — для всех загадка.

Но эти фильмы хотя бы успели снять до начала пандемии, чего нельзя сказать о новом «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном. Он выйдет не ранее осени 2021 года. Последние четыре картины еще не начинали снимать, но даты выхода у них уже есть. «Черный Адам» выйдет 22 декабря 2021 года, «Шазам-2» — 4 ноября 2022 года, «Флэшпоинт» — 3 июня 2022 года, а второй «Аквамен» — 16 декабря 2022 года.