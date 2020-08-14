«Практика ведет к совершенству!»: Хайди Клум показала, что с хвостом русалки реально можно плавать

На днях немецкая модель и телеведущая Хайди Клум выложила в соцсети видео, на котором она позирует в образе русалки. На ноги 47-летней красотки надет большой рыбий хвост, популярный у тех, кто хочет фотосессию в стиле диснеевской принцессы Ариэль. Но в своем ролике женщина не просто сидит перед камерой — она реально плавает в бассейне в этом неудобном наряде.

Вначале русалка Хайди пытается пристроиться в ванне, но видно, что ей совсем неудобно быть владычицей морскою в таких узких рамках. В бассейне она чувствует себя более свободно и даже ныряет под воду, улыбаясь в камеру. После нескольких попыток звезде удается сделать парочку неплохих дублей.

«Практика ведет к совершенству!» — гордо написала под роликом модель.

Спасибо, Хайди, что показала, можно ли на самом деле плавать с этим хвостом. Ранее это пытались сделать певицы Слава и Наташа Королева, но самого заплыва в их роликах мы так и не увидели.

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Добавим, что видео было снято для американского канал NBC, на котором идет популярное шоу America’s Got Talent. Клум является судьей в этой передаче.