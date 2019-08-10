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Рудковская предстала в образе русалки в новой пляжной фотосъёмке

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко проводит августовские каникулы в Италии.

Рудковская предстала в образе русалки в новой пляжной фотосъёмке
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская на отдыхе в Италии приняла участие в новой пляжной фотосессии. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала понравившийся ей кадр. Возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко проявила фантазию и изобретательность, разбавив однотипные снимки в дизайнерских купальниках. В кадре Яна предстала в образе русалки.

Яна Рудковская предстала в образе русалки (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

«А кто-нибудь плавал в таком хвостике?! Оказалось, быстрее, чем в ластах, но долго надо приспосабливаться», — обратилась к подписчикам возлюбленная Евгения Плющенко.

В Италии Яна Рудковская отдыхает вместе с супругом и 6-летним сыном Сашей. Примечательно, что даже на каникулах Евгений заставляет Гном Гномыча тренироваться, опасаясь того, что мальчик растеряет всю спортивную форму. Саша не пропускает ежедневных разминок, включающих упражнения на растяжку. Ранее Плющенко-младший на яхте показал свой продольный шпагат. В отпуск музыкальный продюсер отправилась без старших детей: сын Николай и пасынок Андрей успешно сдали экзамены и стали студентами МГИМО.

В одном из интервью Рудковская призналась, что отец мальчиков — бизнесмен Виктор Батурин — принимает участие в воспитании наследников. Молодые люди стараются прислушиваться к мнению старших, отдавая себе отчет в том, что родители хотят для них только лучшего.

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Евгений Плющенкозвездный стильСаша ПлющенкоЯна Рудковская

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Рудковская предстала в образе русалки в новой пляжной фотосъёмке
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