Мария Шарапова вложилась в производство массажеров для спортсменов

Самая высокооплачиваемая спортсменка десятилетия Мария Шарапова в начале 2020 года закончила свою теннисную карьеру. Теперь из выдающейся чемпионки она переквалифицировалась в выдающуюся бизнес-леди, и, нужно отметить, что женщина вкладывает свои деньги довольно успешно.

Сейчас у Марии новый финансовый проект: она инвестировала крупную сумму в компанию Therabody, производящую массажеры для профессиональных спортсменов. Шарапова не только поддержала бренд, но и стала его стратегическим советником по развитию. Об этом сообщает издание CNBC, которому 33-летняя теннисистка прокомментировала, что выбрала данную компанию за успешное сочетание технологий, фитнеса и велнеса. По словам Марии, она подключилась к работе и как предприниматель, и как потребитель, и как спортсмен. В компании же уверены, что россиянка сможет направить их продукт в правильно русло, так как сама прекрасно знает, как заботиться о своем теле.

Издание добавило, что в 2012 году Шарапова основала собственную компанию по производству конфет и сладостей Sugarpova. Изначально девушка вложила бренд в 500 тысяч долларов, сейчас он зарабатывает около 20 миллионов долларов в год.