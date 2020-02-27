Шарапова возглавила рейтинг Forbes как самая высокооплачиваемая спортсменка десятилетия

Американское деловое издание подсчитало, кто из российских звезд спорта заработал больше.

При подсчете дохода спортсмена авторы рейтинга учитывали не только гонорары по контрактам, но и призовые, спонсорские, а также заработок от рекламных кампаний. И оказалось, что больше всех из российских спортсменов за прошедшее десятилетие заработала теннисистка Мария Шарапова.

Аналитики издания Forbes оценили состояние экс-первой ракетки мира в 325 млн долларов, причем подчеркивается, что из всей этой суммы она заработала ракеткой лишь 12%, все остальные деньги достались ей за рекламу.

Второе место досталось хоккеисту Александру Овечкину: 34-летняя суперзвезда НХЛ принес за 10 лет в семейный бюджет $136,9 млн.

На третьем месте – коллега Овечкина по спорту Евгений Малкин со своими $94,6 млн.

Всего в рейтинге Forbes – шесть хоккеистов (Александр Радулов, Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Сергей Бобровский), один баскетболист Тимофей Мозгов и двое футболистов – Юрий Жирков и замыкающий десятку с доходом в $43,3 млн Андрей Аршавин.

Напомним, накануне звезда мирового тенниса Мария Шарапова объявила о своем уходе из большого спорта. Высказываются предположения о том, что решение спортсменки связано с ее травмами, и, возможно, интересным положением.