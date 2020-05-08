«Каждый день ходит заниматься на спортплощадку»: жена Костюшкина рассказала о его тренировках

Жена певца Стаса Костюшкина рассказала порталу Teleprogramma.pro о том, как ее муж держит себя в прекрасной физической форме во время режима самоизоляции.

Дело в том, что накануне 9 Мая Костюшкин поучаствовал в спортивном челлендже, приуроченном к празднику. Онлайн-акция называется «Рекорд Победы», ее участники должны выложить видео своих отжиманий, общее количество которых должно составить 27 394 раза — за каждый прожитый день без войны.

Отжимания от пола в этом челлендже символизируют собой низкий поклон поколению героев за их бессмертный подвиг, а также призваны укрепить нынешнее поколение.

«Эх, где наши не пропадали… Поехали!» — сказал 48-летний Костюшкин и отжался 60 раз.

Певец принял вызов от своего друга — спортсмена и чиновника Владимира Слепцова — и передал его дальше Родиону Газманову. Если каждый участник акции отожмется столько же, сколько и Стас, то челлендж должен охватить более 450 человек. Однако вряд ли кто-то будет считать общее количество выполненных упражнений — в этом случает важны не цифры, а спортивный дух.

После этого видео Teleprogramma.pro связалась с женой певца — чемпионкой России и мира по акробатике Юлией Костюшкиной — и поинтересовалась, как в их спортивном семействе проходят домашние тренировки.

«Я связываюсь со своим тренером по скайпу, он показывает мне упражнения, и я занимаюсь. Правда, в последнее время я практически ничего не делаю, только все подъедаю в холодильнике, — призналась Юлия. — Станислав каждый день ходит заниматься на спортплощадку в соседнем товариществе. Чудесно, когда дома есть спортивные снаряды, гантели, но, если их нет, то можно обходиться собственным весом и какими-нибудь вещами: бутылками с водой, стульями — и прекрасно себя тренировать».

Добавим, недавно Костюшкин наглядно продемонстрировал своим подписчикам, как он качается с помощью домашней мебели.