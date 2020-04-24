«Я не валяюсь на диване»: Костюшкин использовал мебель в качестве тренажера

48-летний певец Стас Костюшкин опубликовал видео необычной домашней тренировки. В ролике запечатлено, как он поднимает и опускает диван-скамейку, качая руки.

«Я не валяюсь на диване», — сказал он, намекая на то, что использует домашнюю мебель для спорта, а не для отлеживания боков.

Фигуристый артист, привыкший к образу накаченного мачо, явно скучает по спортзалам, о чем говорят хештеги в его постах. Осознанно или нет, своим роликом он подкинул идею, как мебель можно превратить в тренажер. Актуально для тех, кто, как и Костюшкин, хочет вернуться к полноценным занятиям спортом. Хотя некоторые подписчики звезды отметили, что в позиции, которую он показал, можно надорвать спину.

Бывший солист «Чай вдвоем» также отметил, что он задал тренд на «качалку дома» еще до карантина — под новый год. В комментариях под видео поклонники певца шутят, что теперь знают, кого пригласить, если понадобится перестановка мебели.