Этот маникюр уже сделали все модницы: топовый вариант для осени и зимы

Мастер маникюра Александра Сахапова рассказала, какой дизайн будет в тренде осенью и зимой этого сезона. По словам специалиста, на первый план выйдет дизайн, подчеркивающий естественные детали ногтевой пластины.
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Лучше всего выделить основание ногтя другим цветом, имитируя натуральную лунулу. Например, саму пластину можно сделать цветной, а лунку — прозрачной. Также актуальны варианты с использованием двух разных цветов для лунки и основной части ногтя.
Маникюр. Фото: pxhere.com
Самое главное — выполнить маникюр качественно. Края должны быть четкими, иначе покрытие будет смотреться дешево.
Также следует учесть, что подобный дизайн визуально укорачивает пластину. Поэтому для слишком коротких или трапециевидных ногтей такой вариант не подойдет.
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По материалам портала «А теперь внимание!»