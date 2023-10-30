Этот маникюр уже сделали все модницы: топовый вариант для осени и зимы

Мастер маникюра Александра Сахапова рассказала, какой дизайн будет в тренде осенью и зимой этого сезона. По словам специалиста, на первый план выйдет дизайн, подчеркивающий естественные детали ногтевой пластины.

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Лучше всего выделить основание ногтя другим цветом, имитируя натуральную лунулу. Например, саму пластину можно сделать цветной, а лунку — прозрачной. Также актуальны варианты с использованием двух разных цветов для лунки и основной части ногтя.