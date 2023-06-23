Ладони перестанут потеть летом — липкая влажность исчезла: простая инструкция, лайфхак

Липкие ладошки, мокрые и потные ручки — все это сопровождается неприятными ощущениями. Многие испытывают дискомфорт и неудобства. При явных проявлениях потливости следует в первую очередь обратиться к врачам и ни в коем случае не заниматься самолечением. Однако в домашних условиях можно позаботиться о состоянии рук, если влажность ладоней никак не связана с определенным диагнозом, который требует консультации докторов.

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Летом решить проблему влажных ладоней можно с помощью техники охлаждения. Не стоит прятать руки в карманы, сжимать их в кулаки. Наоборот, нужно раскрыть ладони, чтобы они «дышали». Можно также приложить к запястью кубик льда или самую обычную влажную тряпку.

Еще один важный момент — умение справляться со стрессом. Регулярные занятия спортом (при условии отсутствия запретов, - Прим. ред.) повысит устойчивость к подобным вспышкам.

Также можно воспользоваться детской присыпкой или тальком — это косметическое средство уберет лишнюю влагу в нужный момент.

По материалам lifehacker.ru

В любом случае сайт Teleprogramma.pro советует обратиться при повышенном потоотделении к специалистам, и не заниматься самолечением!