Какой цвет волос мгновенно омолодит: закрасит седину — работает на женщинах 40+

Благодаря правильно подобранному цвету волос, можно сбросить 5, а то и 10 лет. Этот совет применим к женщинам возраста 40+, которые ищут способы омолодиться без похода к косметологу. Стоит только изменить оттенок волос, как вся внешность преобразится. К тому же, можно с легкостью закрасить седину.

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Стилисты-колористы советуют обратить внимание на эти оттенки:

Теплые тона рыжего, шоколадного и медового;

Оттенки пепельного блонда.

Этот цвет не только скроет серебристые пряди, но и смягчит морщинки на лице за счет освежающего эффекта.