Тонкие брови и голубая подводка: десять бьюти-трендов, которые пришли из 90-х

Яркий макияж

Яркий макияж. Фото: Global Look Press 

Мода циклична. И это правило относится не только к одежде, но и к макияжу.

Специалисты рассказали, какие фишки для преображения имиджа стоит использовать. Эти трендовые приемы пришли к нам еще из 90-х годов.

Снова актуальными являются тонкие брови. Если еще недавно все модницы хотели себе соболиные брови. То теперь самые смелые оставляют вместе густых бровей «ниточки».

Яркие тени голубого оттенка и подводка для глаз им в тон также набирают популярность у визажистов.

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Коричневая подводка для губ, темные оттенки помады тоже в тренде. 

Если не готовы экспериментировать с ярким цветами, то можно сделать «незаметный» макияж с минимумом косметики.

Что касается причесок, будут актуальны прямые волосы, боб-каре и челка на две стороны. Цветное окрашивание также приветствуется. Об этом заявили в marieclaire.ru.

 

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