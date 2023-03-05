Тонкие брови и голубая подводка: десять бьюти-трендов, которые пришли из 90-х

Специалисты рассказали, какие фишки для преображения имиджа стоит использовать. Эти трендовые приемы пришли к нам еще из 90-х годов.
Снова актуальными являются тонкие брови. Если еще недавно все модницы хотели себе соболиные брови. То теперь самые смелые оставляют вместе густых бровей «ниточки».
Яркие тени голубого оттенка и подводка для глаз им в тон также набирают популярность у визажистов.
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Коричневая подводка для губ, темные оттенки помады тоже в тренде.
Если не готовы экспериментировать с ярким цветами, то можно сделать «незаметный» макияж с минимумом косметики.
Что касается причесок, будут актуальны прямые волосы, боб-каре и челка на две стороны. Цветное окрашивание также приветствуется. Об этом заявили в marieclaire.ru.