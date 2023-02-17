Мариэтта Цигаль-Полищук призналась в недовольстве внешностью и поделилась мыслями насчет пластики

После такого признания, журналисты спросил звезду, будет ли она делать пластические операции, чтобы измениться.

«Нет, каждый человек должен пройти тот путь, который ему достался при рождении. Мне нравятся люди с нестандартной внешностью, но к себе отношусь очень строго», - цитирует ответ Мариэтты журнал Hello!.

Артистка добавила, что никогда не бывает довольна собой, поэтому не любит видеть себя на экране. В этом плане ей больше нравится театр, нежели кино, – не нужно пересматривать свою работу после исполнения.