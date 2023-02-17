Мариэтта Цигаль-Полищук призналась в недовольстве внешностью и поделилась мыслями насчет пластики

Дочь актрисы Любови Полищук и звезда нового сериала «Раневская», 38-летняя Мариэтта Цигаль-Полищук призналась в интервью, что недовольна своей внешностью
«Со временем привыкла и научилась отмалчиваться, кивать и улыбаться на комплименты, а не кидаться фразой: «Перестаньте нести чушь», - говорит актриса и ведущая.
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После такого признания, журналисты спросил звезду, будет ли она делать пластические операции, чтобы измениться.
«Нет, каждый человек должен пройти тот путь, который ему достался при рождении. Мне нравятся люди с нестандартной внешностью, но к себе отношусь очень строго», - цитирует ответ Мариэтты журнал Hello!.
Артистка добавила, что никогда не бывает довольна собой, поэтому не любит видеть себя на экране. В этом плане ей больше нравится театр, нежели кино, – не нужно пересматривать свою работу после исполнения.