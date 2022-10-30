Цвет настроения синий: Ким Кардашьян перевоплотилась в Мистик из «Людей Икс» к Хеллоуину

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян: как есть и в образе Мистик. Фото: Glpbal Look Press / соцсети

Телезвезде пришлось перекрасить все тело.

В 2022 году американская телезвезда Ким Кардашьян подошла к празднованию Хеллоуина весьма основательно. Для костюмированной вечеринки она примерила образ Мистик – мутанта из комиксов «Люди Икс».

Для тех, кто не смотрел фильмы с этим персонажем, напомним: Мистик обладает способностью принять облик любого человека, но сама она обладает пугающей внешностью с синей чешуйчатой кожей и красными волосами.

Ким учла все эти моменты. Нанесла на себя тонны синей краски, сымитировала чешуйки, цвет волос и даже вставила в глаза желтые линзы. Идеальное попадание в образ! Фото 42-летняя звезда опубликовала в Twitter.

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Напомним, в кино Мистик играли Ребекка Ромейн и Дженнифер Лоуренс. Последняя так не любила накладывать грим синего мутанта, что настояла на сокращении сцен в этом образе. Ее персонаж чаще появляется на экране с миловидным лицом самой актрисы.

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