Цвет настроения синий: Ким Кардашьян перевоплотилась в Мистик из «Людей Икс» к Хеллоуину

В 2022 году американская телезвезда Ким Кардашьян подошла к празднованию Хеллоуина весьма основательно. Для костюмированной вечеринки она примерила образ Мистик – мутанта из комиксов «Люди Икс».

Для тех, кто не смотрел фильмы с этим персонажем, напомним: Мистик обладает способностью принять облик любого человека, но сама она обладает пугающей внешностью с синей чешуйчатой кожей и красными волосами.

Ким учла все эти моменты. Нанесла на себя тонны синей краски, сымитировала чешуйки, цвет волос и даже вставила в глаза желтые линзы. Идеальное попадание в образ! Фото 42-летняя звезда опубликовала в Twitter.