Химическая завивка на голове? Как выглядела Самбурская в мелких завитушках 15 лет назад

Настасья Самбурская — девушка яркая, с сильно харизмой и непростым характером. До того, как стать актрисой, она подрабатывала администратором в ночном клубе, сама оплачивала жилье, надеясь только на себя. Родителей будущая звезда ТВ такими вопросами, как: где взять деньги на еду и съемную квартиру, не обременяла. По словам Настасьи, она, переехав в столицу, вмиг стала самостоятельной.

Попросить о поддержке девушка могла разве что друзей. Съемки в сериале «Универ. Новая общага» стали для молоденькой актрисы счастливой путевкой в жизнь. Теперь она активно снимается в сериалах и комедиях. У нее есть своя армия поклонников.

На личной страничке в Instagram Настасья Самбурская поделилась редким памятным снимком из личного архива, показав себя образца 2007 года. Так, с химической завивкой на голове в виде мелких завитушек актриса выглядела 15 лет назад. Пухлые щечки и веснушки только добавляли Настасье очарования.

«Это фотография 2007 года, когда появился «контакт» и я в нем надолго потерялась. Очень меня увлекала общественная деятельность на просторах Сети. Я создавала и вела группы нашего курса в ГИТИСе, группу спектакля, загружала фотографии, что-то постоянно мониторила. А уж игру «Счастливый фермер» наверное тоже многие помнят! Какое счастье было своровать урожай у друга. Настолько разбиралась во всех функциях, что если у кого-то были вопросы, первая кому звонили, это, конечно, была я. Ну вот и сейчас все идет к тому, что пора возвращаться. Добавила ссылочку в шапку, переходи, подписывайся на мой паблик в Вконтакте, там будет что-то интересненькое», — заверила Самбурская.

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