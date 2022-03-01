Настасья Самбурская не стала отмечать 35-летие

1 марта исполнилось 35 лет актрисе и певице Настасье Самбурской. Однако, несмотря на знаковую дату, звезда «Универа» не стала отмечать день рождения.

«В этом году впервые за много лет не отмечаю, — написала артистка в Instagram. — Комменты оставлю открытыми, можете поздравлять, можете проклинать, если вам от этого станет полегче, я все понимаю, время тяжелое».

Самбурская добавила, что в подарок хочет только одного — мира на Украине. В комментариях ее поздравили не только поклонники, но и коллеги по актерскому цеху.

Напомним, Настасья также успешно осваивает карьеры телеведущей и модели, играет в театральных постановках.

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