«Сейчас все парни женаты»: звезда «Уральских пельменей» о «скучных» гастролях с участниками шоу

Илана Юрьева подметила, что после выступлений каждый отправляется к себе в номер. У них с ребятами даже нет сил дойти до ресторана. Все ужинают в апартаментах в полном одиночестве.

В недавнем интервью Илану Юрьеву спросили о том, читала ли она новую книгу экс-пельмешки Юлии Михалковой. Вспоминая свою бывшую коллегу по шоу, актриса призналась, что видела ее сборник на прилавках, но прочитать его пока не успела. Тогда журналисты подметили, что в своей книге Михалкова описывает яркие и веселые поездки с гастролями.

У Иланы поинтересовались, как сейчас проходят их туры с «Уральскими пельменями». Оказалось, ничего особенного и фееричного в этих поездках нет. Скорее наоборот, весь коллектив на выступлениях выкладывается по максимуму. И в итоге у них даже нет сил, чтобы доползти до ресторана. Так что о веселье и кутежах речи не идет.

«Наверное, Юлия гастролировала с совсем молодыми мальчиками. Сейчас они уже зрелые мужчины, поэтому в некотором смысле гастроли проходят достаточно скучно. Мы устаем: ночные перелеты, отели, автобусы, поезда, концерты. Последние гастроли длились 9 дней, что совсем не мало. Иногда нет сил донести себя до ресторана, чтобы поужина, приходится заказывать еду в номер. До развлечений дело не доходит, тем более сейчас все парни женаты и термин «примерные семьянины» — это про них, я тому свидетель», — приводит Cosmo слова Иланы Юрьевой.

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