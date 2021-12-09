Синтия Никсон объяснила, почему ее Миранда стала седой в новом сериале

В продолжении «Секса в большом городе» под названием «И просто так…» героиня уже не рыжая.

9 декабря на потоковом сервисе HBO Max состоялась премьера сериала «И просто так…» — продолжения «Секса в большом городе».

А за пару дней до этого исполнительница роли Миранды, 55-летняя Синтия Никсон появилась в шоу Live with Kelly & Ryan и дала несколько комментариев касательно новой премьеры.

В частности, она рассказала, почему ее героиня, которая в оригинальном сериале была рыжей, в 50-летнем возрасте предстает седой. Окей, она постарела, но могла же и покрасить волосы. Как это объясняется сюжетом?

«Майкл Патрик Кинг, наш главный сценарист и режиссер, он сказал: «Вы знаете многих женщин, которые во время пандемии не могли выйти в салон красоты и решили остаться седыми, а затем они поняли, что им это понравилось. Так что если у нас будет одна из таких женщин, мы думаем, это будет Миранда», — сказала актриса.

Не терпится посмотреть новые серии с изменившимися героинями? С 10 декабря сервис «Амедиатека» будет транслировать переведенный сериал в России.

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