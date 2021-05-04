«Могу делать все, что хочу»: Билли Айлиш оправдалась за фотосессию в корсете

19-летняя певица Билли Айлиш снялась в образе пинап-блондинки для журнала Vogue. В начале мая она поделилась фотографиями в корсете в корсете в Instagram, и эти снимки быстро побили рекорд по самому оперативному набору лайков в данной социальной сети.

Многие фанаты артистки даже высказали недовольство по поводу такой откровенности, ведь для них девушка всегда являлась иконой бодипозитива и, в отличие от большинства поп-звезд, не обнажалась лишний раз и не носила сексуальных нарядов. Наоборот, фишкой Билли стали мешковатые одежды, скрывающие фигуру, а тут вдруг корсеты и чулки.

В интервью журналу Айлиш рассказала о том, что почти стала заложницей созданного ей образа, а тем временем, ее развивающаяся женственность дала о себе знать, и молодой звезде тоже захотелось быть желанной.

«Мне нравится, что я могу делать все, что хочу, — говорит певица. — Дело только в том, что заставляет вас чувствовать себя хорошо. Если хочешь сделать операцию, сделай операцию. Если хочешь носить платье, в котором кто-то думает, что ты выглядишь слишком большой, — к черту! Если тебе кажется, что ты хорошо выглядишь, то ты хорошо выглядишь».

Она также добавила, что хочет бороться со стереотипом о том, что, если девушка начинает демонстрировать свое тело, то тут же превращается в шлюху в глазах общественности.

«Давайте перевернем это и получим в этом силу. Показываете вы свое тело и свою кожу или нет — это не должно отнимать у вас уважения», — рассуждает Билли.

Напомним, недавно Айлиш в образе блондинки анонсировала свой второй полноформатный альбом Happier Than Ever. Пластинка должна выйти 30 июня 2021 года.

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