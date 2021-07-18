Модница недели: Пляшкевич в сериале «Хозяйка горы» вписалась в образ, а наряд Снаткиной подкачал

Сразу четыре яркие актрисы порадуют нас своей игрой в сериале «Хозяйка горы» на телеканале Россия. Наряды актрис Вероники Пляшкевич, Анны Снаткиной, Натальи Аринбасаровой и Виктории Тостогановой оценила стилист Карина Росс. Именно она и выбрала «Модницу недели» по версии портала Teleprogramma.pro.

Вероника Пляшкевич

Карина уверено заявила, что образ княжны Тумановой в современной интерпретации получился прекрасным. Здесь и мистика, и зловещий флер… И не последнюю роль в создании атмосферы сыграл наряд.

«Темно-синий, черный, красная помада — только насыщенные глубокие цвета, которые неизменно вызывают ассоциации с мистикой, но явное присутствие потусторонних сил здесь передает только одна деталь в виде зеленых линз и смотрится это по-настоящему устрашающе, такого решения в кино я еще не видела. Мне понравилась интересная деталь в виде брошки с камнем на воротничке. 8 из 10».

Анна Снаткина

А вот при создании образа героини Анны Снаткиной, по мнению стилиста, костюмеры осторожничали. Слишком перестраховывались. Получилось неубедительно, за что Росс существенно снизила оценку.

«Для достоверности образа 17-летней Алены Кошкиной все же стоило попытаться добавить больше элементов, говорящих о молодости, так как актриса старше своего персонажа на 20 лет. Возможно, стоило найти платье с менее интеллигентным принтом, а еще лучше подобрать юбку с футболкой. В целом здесь задействован очень сложный сине-фиолетовый оттенок, что тоже не считывается как элемент молодости. Юность – это более чистые и простые оттенки. Но кеды с носочками смотрятся очень органично. 6 из 10».

Наталья Аринбасарова

У героини Натальи Аринбасаровой очень высокий бал, хотя одежда ее совсем не модная. И не трендовая. Но эксперта зацепила.

«Этнические орнаменты, натуральные материалы и цветовая палитра, тюрбан – все смотрится вполне достоверно и уместно для героини Айнур Петровны в исполнении Натальи Аринбасаровой. Такому персонажу хочется доверять во всем, что связано с мифами и городскими легендами, ведь она сама словно воплощенный мудрец из какой-нибудь сказки. 10 из 10».

Виктория Тостоганова

И в завершении рассмотрим два образа Виктории Тостогановой. Забегая вперед, стоит отметить, что оба наряда получили далеко не низкие оценки.

«Роковая блондинка в красном – образ персонажа явно намекает о том, что она займет центральную позицию в конфликте и всеми силами попытается добиться своего. 8 из 10».

«Второй образ Тостогановой, возможно, слишком шикарный, исходя из соображений достоверности России той эпохи, но в кадре выглядит превосходно. С другой стороны, комбинацию красный пиджак с неизменной красной помадой. 7 из 10».

Подводим итог

Максимальное количество баллов – 10 из 10 – получил этнический наряд Натальи Аринбасаровой. И «Модницей недели» в этот раз признается 74-летняя актриса.

«Серебро» у хозяйки горы Вероники Пляшкевич. Ее результат – 8 баллов из 10.

Героиня Виктории Тостогановой уступила второму месту всего полбалла. 7,5 очков отправляют ее на почетное третье место.

В тройку лидеров не вошла Анна Снаткина. К сожалению, ее образ был оценен экспертом всего в 6 баллов из 10.

Справка Teleprogramma.pro

Карина Росс — стилист и визажист. У эксперта большой послужной список в сфере моды и красоты. Она получила профессиональное образование — в том числе окончила факультет дизайна одежды и ткани в институте моды Maragoni в Милане. Карина выиграла множество конкурсов в России и за рубежом. Работала с российским дизайнером Валентином Юдашкиным, учувствовала в фэшн съемках и показах дома моды Armani, создавала макияжи для звезд российской эстрады от Аллы Пугачевой до Владимира Винокура.

Смотрите также: