Можно и без макияжа: беременная Арзамасова в вязаном джемпере с воротником «Клодин» покрасовалась в ванной

Актриса из ситкома «Папины дочки» может позволить себе быть естественной.

Не так давно Лиза Арзамасова рассекретила свое интересное положение. Актриса из ситкома «Папины дочки» готовится стать мамой. Этот малыш станет для артистки первым ребенком, а у мужа Елизаветы — 47-летнего постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха есть взрослый сын 17-летний Мартин. Юноша одобрил выбор звездного отца, когда тот женился на Арзамасовой. Примечательно, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин напророчил молодоженам прибавление. Спортсмен отметил, что следующей остановкой после ЗАГСа должен стать роддом. С этим супруги затягивать не стали.

На свежих кадрах в микроблоге Елизавета то и дело позирует в платьях свободного кроя, скрывая заметно округлившийся животик. Так, актриса примерила и вязаный горчичный джемпер с воротничком «Клодин». При этом Арзамасова позировала в ванной, смыв макияж с лица. Возлюбленная Авербуха подчеркнула природную красоту, дав понять, что и без косметики чувствует себя уверенно.

«Какая милашка», «Беременность только красит», «Вы и в жизни не слишком-то увлекаетесь макияжем», «Будущие мамочки такие лапочки», «Милая! Все идеально», — пишут фолловеры.

Смотрите также: