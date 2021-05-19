«Не существует никаких диет»: Лолита поделилась, каким способом ей удалось похудеть

В свежем интервью певица Лолита снова коснулась темы своего похудения. 57-летняя звезда поделилась, что за последний год сбросила 12 килограммов, и многие врачи и диетологи ради хайпа приписывали ей ложные методы возврата стройности. Так в Сети появились слухи, что она сделала липосакцию, вставляла в желудок кольцо и сидела на инновационных диетах. Все это, по словам артистки, неправда.

«Не существует никаких волшебных таблеток и никаких диет — спросите у эндокринологов. Любая диета приведет к тому, что в результате наберешь еще больше, — цитирует Лолиту издание 7days. — Эндокринологи не назначают диет. Они отправляют на анализ крови, который показывает, что у тебя в организме поломалось. Мне назначили курс таблеток на три месяца, в том числе по показаниям сахара, и сказали какие продукты нужно исключить. Это все индивидуально».

Певица поделилась, что для нее под запретом оказались виноград, гранат, арбуз и бананы, но к последним артистка и так была равнодушна. Так же ей запретили крепкие алкогольные напитки, но разрешили белое сухое вино, которое звезда стала разбавлять минеральной водой, открыв для себя, что градусы на уровень веселья не влияют.

А вот запрещать себе есть, по мнению Лолиты, категорически не стоит. Певица сытно кушает всегда, когда захочет, даже ночью.

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