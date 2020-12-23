«Похудела очень мощно!»: Григорьев-Апполонов показал изменившуюся до неузнаваемости Лолиту

Как отметил один из лидеров группы «Иванушки», они знакомы уже почти тридцать лет.

Музыкант группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов в Instagram поделился совместными фотографиями с певицей Лолитой. Надо признать, что звезда за последнее время сильно похудела, что отметил и рыжий из «Иванушек».

Судя по всему, звезды приняли участие в каком-то закрытом мероприятии. Вместе с Григорьевым-Апполоновым под хит Лолиты «На Титанике» веселился и телеведущий Александр Стриженов.

«Лолита — легендочка! Похудела очень мощно! Красавица! Аж в 91-ом году познакомились и подружились! Е-мое! 30 лет!» Андрей Григорьев-Апполонов

«Боже, как Лолита похудела. Просто лучшая», «Андрюша, наверное, вместе с Лолитой ест молодильные яблочки», «Какие вы все красивые. Андрей, я сначала подумала, что вы с мамой. Не узнала Лолу», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Лолита сообщила, что встретит Новый год в Дубае. У нее запланирован концерт в городе, после чего она будет отдыхать в этой арабской стране.

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