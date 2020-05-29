Безбашенный полицейский, красноволосая журналистка и Питер: кто снимался в фильме «Майор Гром: Чумной доктор»

Своими впечатлениями о съемках поделились и другие артисты.

На видеосервисе КиноПоиск HD прошла презентация трейлера блокбастера «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима.

В качестве ведущих выступили креативный продюсер проекта Олег Котков и исполнительница одной из главных ролей Любовь Аксенова, которая в последнее время очень востребована в современном кинематографе.

Каков он, вирус беззакония?

Планируется, что сама картина выйдет на экраны в 2021 году, а онлайн же будет доступна только на платформе КиноПоиск HD.

Уже сегодня ленту называют, чуть ли не самым ожидаемым событием следующего года, поскольку она основана на одном из популярнейших российских комиксов студии Bubble.

А значит, к ней уже приковано внимание миллионной аудитории. Да и образ главного антагониста в маске очень актуален для сегодняшнего времени.

Добавьте сюда захватывающие экшн-сцены и сильный актерский состав в лице Тихона Жизневского, Любови Аксеновой, Михаила Евланова, Алексея Маклакова и других артистов и получите проект, который будет интересен современному зрителю.

За восемь лет существования комикса «Майор Гром» было издано 80 номеров комиксов и 20 книг тиражом более миллиона экземпляров. Но настоящим бестселлером все же стала история о Чумном Докторе, по мотивам которой и был создан новый фильм.

В 2017 году даже появилась короткометражка об этом герое, набравшая более 20 миллионов просмотров.

Вдохновившись таким количеством зрительских откликов, создатели фильма «Майор Гром» решили расширить свои возможности.

больше по теме На платформе PREMIER состоится премьера фильма по книге Островского с Макаровым и Аксеновой За основу сюжета Григорий Константинопольский взял пьесу писателя «Гроза».

В новой картине рассказывается о полицейском Игоре Громе, который известен своей неподкупностью, хорошим профессиональным чутьем и жестким отношением к преступному миру.

Стражу порядка предстоит решить очень сложную задачу – остановить человека в маске, Чумного Доктора, убежденного в том, что мегаполис заражен «вирусом беззакония».

И он берется избавить город от тех людей, которые в свое время сумели скрыться от правосудия с помощью денег и связей. Однако какова цена этого самосуда?

Как Тихон Жизневский слушал Шопена

Фильм был снят в Санкт-Петербурге. Здесь же снимались все погони, взрывы и перестрелки. Кроме того, специально для этой картины художники-постановшики выстроили масштабную декорацию полицейского участка прямо в центре северной столицы.

Главную роль Игоря Грома сыграл Тихон Жизневский, который признается в том, что не является уроженцем Питера, но успел сродниться с этим городом. И поэтому может назвать себя петербуржцем.

«Я человек спокойный, миролюбивый, тихий. А вот мой герой – безбашенный полицейский – полная противоположность. На протяжении всего съемочного процесса мне приходилось драться, бегать, прыгать, так что было нелегко», — рассказал актер.

Также Тихон добавил, что готовился к роли очень тщательно: нашел среди знакомых оперативника и подробно расспрашивал его о подвигах и буднях.

Его герой – это брутальный мужчина, этакий рыцарь без страха и упрека с хрипотцой в голосе. Чтобы придать своему голосу брутальности, Тихон каждый вечер… кричал на подушку. Это позволяло его голосу «подсесть», как выразился сам актер.

А еще настраиваясь на роль Грома, Тихон… слушал Шопена. Видимо, чтобы брутальность уравновесить питерской интеллигентностью.

Джокер Любови Аксеновой

Актриса Любовь Аксенова, сыгравшая возлюбленную Игоря, журналистку Юлию Пчелкину, вообще призналась, что с каждой ролью у нее связан определенный музыкальный плейлист. И фильм «Майор Гром» также не является исключением.

В частности, с этим фильмом у нее ассоциируются группы The Cardigans, Dresden dolls и Том Йорк.

Кстати, благодаря Любови, образ Юли стал более глубоким. Обратите внимание, что ради этой роли Аксеновой пришлось перекрасить волосы в красный цвет.

«В комиксе моя героиня виделась мне поверхностной. Но в фильме мы захотели углубить ее образ. А вообще она очень красивая, интересная, заботливая – о такой девушке мечтает любой мужчина», — сказала актриса.

Роль в фильме «Майор Гром» Любовь Аксенова считает актерской удачей и вообще признается в любви к комиксам. В число ее любимых комиксов входят «Скотт Пилигрим», «Хранители» и «Убийственная шутка», главным героем которого является Джокер.

Кстати, одноименный фильм с участием Хоакина Феникса также не оставил Любовь равнодушной.

Забытый сценарий Александра Сетейкина

Роль напарника майора Грома сыграл Александр Сетейкин. Александр признался, что был так воодушевлен первым знакомством со сценарием, что забыл его в парке.

А когда актер вернулся обратно, то сценарий лежал на прежнем месте. В другой раз Сетейкин умудрился забыть очки, хотя они были нужны для роли.

Также образы полицейских воплотили Алексей Маклаков и Михаил Евланов. Алексей отметил, что эта картина будет посвящена тем стражам порядка, для которых слова «честь» и «порядочность» являются не пустым звуком.

Актер Сергей Горошко сыграл скромного миллионера, основателя соцсети «Вместе» Сергея Разумовского, живущего в своем собственном мире.

Разумовский – достаточно закрытый человек, поэтому ему было бы комфортно находиться на карантине, шутит Сергей Горошко.

Актер Олег Чугунов назвал своего героя Алексея Макарова борцом за справедливость и отметил, что этот персонаж будет близок практически всем зрителям. Поскольку каждый из нас хотя бы раз сталкивался с несправедливостью.

Но вот на вопрос, стоит ли мстить за эту несправедливость, уже ответит сам зритель, посмотрев фильм «Майор Гром: Чумной Доктор».