Хороший крем или салонная процедура: Екатерина Климова поделилась секретами красоты

Актриса отметила, что не будет экономить на уходе за собой.

В этом году Екатерине Климовой исполнилось 43 года. Актриса превосходно выглядит и в кадре, и в реальной жизни при минимуме макияжа. Совсем недавно фанаты узнали, как ей удается сохранять молодость. По признанию Климовой, она точно не будет экономить на хорошем креме или салонной процедуре.

«Обязательно покупаю базовые средства. С приходом весны начинаю пользоваться кремом от загара, а зимой всегда наношу питательный», — цитирует Екатерину Климову 7days.

Напомним, актриса — мама четырех детей, самой младшей из которых — Белле — всего пять лет. Девочку она родила от актера Гелы Месхи. Он был ее третьим мужем в период с 2015 по 2019 год.

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